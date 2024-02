Republikaner verlieren einen Sitz im Repräsentantenhaus an Demokraten

Die Sonderwahl wurde notwendig, nachdem das Repräsentantenhaus den Republikaner George Santos ausgeschlossen hatte. Der Demokrat Tom Suozzi hat seinen Platz eingenommen.

Nach einer Sonderwahl in einem Wahlkreis in New York ist die dünne Mehrheit der Republikaner im US-Repräsentantenhaus weiter geschrumpft. Der Demokrat Tom Suozzi gewann laut einer Hochrechnung von Edison Research den ehemals republikanischen Sitz. Tom Suozzi gewann die Sonderwahl am Dienstag nach Prognosen amerikanischer Medien mit rund 54 Prozent bei knapp neunzig Prozent aller ausgezählten Stimmen. Die Republikanerin Mazi Pilip unterlag mit rund 45 Prozent.

Suozzi gelang es somit, einen Sitz zurückzugewinnen, den er schon drei Amtszeiten lang innegehabt hatte, bevor er ausschied, um ohne Erfolg für das Gouverneursamt zu kandidieren. Für die Demokraten bedeutet sein Erfolg, dass die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus nun auf 219 zu 213 gesunken ist, drei Sitze sind vakant.

Die Sonderwahl war notwendig geworden, weil das Repräsentantenhaus den Republikaner George Santos ausgeschlossen hatte. Er hatte in seiner Biografie zahlreiche Lügen verbreitet und war wegen Betrugs angeklagt worden. (APA/ere)