Mann stürzt in Graz mit Baby in die Mur

Der Bosnier war mit seinem Enkel spazieren, als er einen medizinischen Notfall erlitt und über eine Böschung in die Mur stürzte. Eine 36-Jährige wurde südlich des Puchstegs auf den Mann aufmerksam. Er befand sich westlich des Murufers im Wasser und hielt das Baby im Arm.

Die Frau leistet sofort Erste Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um Mann und Kind. Beide wiesen keine sichtbaren Verletzungen auf. Das Rote Kreuz brachte sie unterkühlt und durchnässt ins Landeskrankenhaus Graz bzw. die Kinderklinik. (red.)