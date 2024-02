„The Bear“ Staffel 3 kommt früher als erwartet

Schon im Dezember wurde die dritte Staffel bestätigt, damals lag den Hauptdarstellern aber offenbar noch nicht einmal das Drehbuch vor. Nun wurde schon der Erscheinungstermin bekanntgegeben.

Das Ende von Staffel zwei war eher unzufriedenstellend, weder „happy“ (was wieder recht gern gesehen ist, zumindest in der Literatur) noch ein Ausklang, der Gewissheit bringt. Kurzum: Ein Cliffhanger. Deshalb, und weil die Serie ordentlich populär ist, wird eine dritte Staffel von „The Bear“ sehnlichst erwartet.

Zwischen erster und zweiter Staffel der Dramedy-Kochserie lagen in etwa 14 Monate, Staffel drei soll nun schon zehn Monate nach Veröffentlichung der zweiten Staffel serviert werden. Und das, obwohl dem Hauptdarsteller und Hollywoods Megaschwarm Jeremy Allen White im Dezember noch nicht einmal das Drehbuch vorlag, wie er dem Branchenblatt „Variety“ erzählte. Den Jänner jedenfalls werde er wieder viel mit Köchen verbringen, sagte er damals. Für die Serie hatte White vorab schon eine Kochschule besucht.

Start im Sommer

In der dritten Staffel dürfte es also wieder mehr ums Kochen gehen, nachdem sich die Figuren in Staffel zwei vor allem mit dem Interieur des Lokals beschäftigten. Termin für die Premiere ist im Juni, genaueres aber noch nicht bekannt. Der Vorsitzende des US-Fernsehsender FX, John Landgraf, gab das während der Pressetour der Television Critics Association bekannt. Ob die Serie wieder derart hochkarätige Gastschauspieler hosten wird, wie in Staffel zwei, wisse er aber nicht. „Ich war genauso überrascht wie Sie, als die Weihnachtsepisode durch die Tür kam“, sagte Landgraf in Bezug auf die wohl chaotischste Episode der letzten Staffel.

Die preisgekrönte Serie dürfte jedenfalls wieder in einem Schwall kommen, eine wöchentliche Veröffentlichung, peu à peu, schließe er aus. Fans können also aufatmen. (evdin)

>> Zum Artikel von „Variety“