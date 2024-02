Stabilität, Innovation und Nachhaltigkeit als Erfolgsgaranten

Bestens veranlagt in Liechtenstein: Mit klarer Strategie in die Zukunft!

Der liechtensteinische Finanzplatz kann sich im internationalen Vergleich sehen lassen. Global vernetzt und gleichzeitig regional verankert, auf Sicherheit bedacht und mit einem professionellen Angebot an Finanzdienstleistungen, ist das Fürstentum auch für internationale Investoren höchst attraktiv.

Bei Innovationen führend

2020 trat in Liechtenstein das „Gesetz über Token und VT-Dienstleister“ in Kraft und war damit das erste Blockchain-Gesetz weltweit. Damit setzte das Fürstentum einen Meilenstein für die Entwicklung der Token-Ökonomie. Nicht ohne Grund, denn Liechtenstein sieht in der Blockchain-Technologie einen wichtigen Innovationstreiber für den Finanzmarkt. Wieder einmal war das Fürstentum seinen internationalen Mitbewerbern um die Gunst der Anleger einen Schritt voraus.

Deutlicher Zuwachs an Kundenvermögen

Bei ihren Zielgruppen kommt diese Strategie in Verbindung mit einem breiten Angebot an innovativen Finanzdienstleistungen gut an. Dies zeigt sich beispielsweise bei dem verwalteten Kundenvermögen der elf liechtensteinischen Banken inklusive ihrer ausländischen Gruppengesellschaften, das aktuell auf einem Rekord-Niveau von über 400 Millarden Franken liegt.

Ebenso erfreulich fällt auch die Entwicklung bei Vermögensverwaltern aus. 94 unabhängige Asset Management Gesellschaften verwalteten 54.2 Milliarden Franken an Kundenvermögen. Die Anzahl der Fondsgründungen ist ein weiteres Mal – das sechste Jahr in Folge – gestiegen. Laut den aktuellen Markt­daten der European Fund and Asset Management Association (Efama) liegt Liechtenstein damit beim Zuwachs der Fondsanzahl seit 2016 in Europa hinter Irland und Deutschland an dritter Stelle, noch vor Ländern wie Luxemburg, Grossbritannien und Frankreich. Das Fondsvolumen notierte zuletzt bei rund 70 Milliarden Franken.

Nachhaltigkeit hat oberste Priorität

Nachhaltigkeit ist für Liechtenstein kein neuer Trend, sondern seit langem ein wichtiges Anliegen und umfasst sämtliche Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. So steht im Fürstentum Nachhaltigkeit nicht nur für Ökologie oder Klimawandel. Entscheidende Aspekte sind darüber hinaus Authentizität, Verlässlichkeit und Langfristigkeit.

Die Banken etwa setzen im Rahmen der Mehrjahresstrategie „Roadmap 2025“ – insbesondere im Kerngeschäft der internationalen Vermögensverwaltung – auf langfristiges Wachstum. Das Ziel des Bankenplatzes ist es nicht nur, im internationalen Wettbewerb vorne mit zu mischen, sondern auch mit Hilfe von Innovationen einen wertvollen Beitrag zur nötigen Transformation der globalen Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Gleichzeitig will man mit nachhaltigen Angeboten und Anlagen einen Mehrwert für die Kundschaft generieren.

Auf allen Ebenen bieten sich dem Fürstentum zahlreiche Chancen, um seinen Finanzplatz in Zukunft weiter zu stärken und im globalen Wettbewerb der Finanzzentren eine Spitzenposition einzunehmen – dank seiner Strategie, auf Stabilität, Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit zu setzen.

