Die Justizministerin erklärt, dass die Reform des Eherechts erst angegangen werde, wenn das Kindschaftsrecht novelliert wurde. Viel Zeit bleibt dann aber nicht mehr.

Eine „Weiterentwicklung des Familien- und Eherechts“ verspricht das türkis-grüne Regierungsprogramm. Viel davon hat man aber bisher nicht gehört und spätestens im September wird schon wieder neu gewählt. Was wurde also aus dem Projekt und was könnte die Novelle inhaltlich bringen?

Der aktuelle Stand