Ukraine: Ist kämpfen eine moralische Pflicht?

Für das Vaterland sterben, die Liebste zurücklassen? Beim Begräbnis eines ukrainischen Gefallenen in Kiew, im November 2023. Imago

Die Regierung in Kiew appelliert an ukrainische Männer, die in der EU leben, sich freiwillig zum Kriegsdienst zu melden. Über eine der heikelsten Fragen unserer Zeit.

In ihrer Heimat kann der Ruf die Ukrainer überall ereilen: auf dem Weg zur Arbeit, im Café, vor dem Supermarkt. Die Militärpolizei rekrutiert von der Straße weg, und jeder Taugliche von 27 bis 60 muss ihrer Aufforderung folgen. Die Lage ist ernst: Viele Soldaten sind erschöpft, weil sie seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor zwei Jahren fast pausenlos im Einsatz sind. Für sie braucht es dringend Ersatz. Die Generäle fordern 500.000 neue Kräfte, um Putins Truppen weiter standhalten zu können.

Aber es gibt kaum noch Freiwillige. Mit den schwindenden Aussichten auf einen klaren Sieg ist der grimmige Widerstandsgeist der ersten Monate einer breiten Ernüchterung gewichen. Sind es Tausende, Zehntausende, die sich zu Hause verstecken, um dem Fronteinsatz zu entgehen? Seit Kriegsbeginn dürfen Männer im wehrpflichtigen Alter (ab 18 Jahren) nicht mehr das Land verlassen.