Wie der Gaza-Konflikt Italiens Song Contest einholte

Beim populären Musikfestival in Sanremo solidarisierte sich der Rapper Ghali mit Palästina. Die Rai entschuldigte sich, worauf ihr Chef mit Mord bedroht wurde. Und in vielen Städten wird seit Tagen gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen demonstriert.

Rom/Wien. Egal, was gerade in der Welt passiert: Fünf Tage im Februar ist Italien im Sanremo-Songfestival-Fieber, das Gespräche und Schlagzeilen dominiert. In der Blumenstadt an der ligurischen Riviera feiert sich seit 74 Jahren der Italo-Pop, junge und alte, bekannte und unbekannte Talente singen und tanzen vor einem Millionenpublikum. Der Siegersong wird zum Ohrwurm des Jahres.

Doch heuer holte die Nahost-Krise die glitzernde Festivalwelt ein und warf dunkle Schatten über die Show. Denn nach seinem Aufritt rief der italo-tunesische Rapper Ghali ins Publikum: „Stoppt den Genozid in Palästina.“

Sanremo 2024, das Finale. Imago / Maurizio D'avanzo / Ipa-agency.n

Sanremo, Ghali Imago / Terenghi/pool Sanremo / Ipa-agen

„Hass und Provokation“