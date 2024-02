Die Red-Carpet-Looks der Berlinale

Das deutsche Topmodel Toni Garrn in Berlin.

Nicht nur deutsche, sondern auch internationale Stars brachten zur Eröffnung der 74. Berlinale Glamour auf den roten Teppich am Potsdamer Platz.

Eröffnet wurde das größte deutsche Filmfestival mit der irisch-belgischen Literaturverfilmung „Small Things Like These“ mit Cillian Murphy und Emily Watson in der Hauptrolle. Murphy, der für seine Rolle in „Oppenheimer“ Chancen auf einen Oscar hat, beehrte ebenfalls die Berlinale . Aber nicht nur er, auch die beiden Oscarpreisträger Matt Damon und Lupita Nyong‘o - sie ist Vorsitzende der Jury - brachten internationales Flair nach Berlin.

Matt Damon und Cillian Murphy (in Versace) bei der Festivaleröffnung. Imago / Frederic Kern Lupita Nyong‘o brachte in einer weißen Robe Hollywoodglamour nach Berlin. Imago / Eventpress Fuhr Papis Loveday und Pheline Roggan (mit einer „FCK AFD“-Kette) taten ihren Unmut über die AfD Kund. Imago / Eventpress Fuhr Jella Haase in Dior. Imago / Konzept Und Bild Das deutsche Topmodel Toni Garrn trug eine auffällige Tüllrobe von H&M und Schmuck von Bucherer Fine Jewellery. Reuters / Fabrizio Bensch Emilia Schüle in Miu Miu. Imago / Imago Die „Elevator Boys“ trugen Emporio Armani. Reuters / Fabrizio Bensch Veronica Ferres und Jessica Schwarz (mit Schmuck von Tiffany & Co.). Imago / Nicole Kubelka „AfD - no thanks“-Sticker auf dem Handy von Jessica Schwarz. APA / AFP / Ronny Hartmann Riccardo Simonetti in einem Outfit von Kilian Kerner und Schmuck von Tiffany & Co. Imago / Eventpress Kochan Heike Makatsch hatte auf dem roten Teppich sichtlich Spaß. Imago / Eventpress Fuhr

Zu den deutschen Promis, die über den Teppich liefen, gehörten unter anderem Veronica Ferres, Jessica Schwarz, Heike Makatsch, Iris Berben, Toni Garrn und Emilia Schüle. Zahlreiche Schauspieler positionierten sich offen eggen Rechtsextremismus und die AfD. Jella Haase und Katja Riemann riefen etwa „Defend Democracy“, Buttons mit der Aufschrift „Berlinale gegen Rechtsextremismus“ waren ebenfalls zu sehen. (Red.)