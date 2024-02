Jonathan Lee war selbst einmal in einer Anwaltskanzlei tätig.

Eine erfolgreiche Frau, ein Blick hinter die Kulissen einer Kanzlei. Jonathan Lees Roman „Joy“ über Schuld, Zweifel und Abgründe.

In der Literatur haben Manager und Angestellte keinen leichten Stand, Helden sind sie selten, allenfalls stille. Martin Suter macht sich in „Business Class“ über sie lustig, Frédéric Beigbeder lässt die Werbetexter in „99 Francs“ ziemlich viele Drogen konsumieren, und bei Wilhelm Genazino sitzen sie ihre Zeit sinnlos im Büro ab.

Tennisspielen in der Mittagspause