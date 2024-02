Demonstranten vor der russischen Botschaft in Berlin am Freitagnachmittag.

Demonstranten vor der russischen Botschaft in Berlin am Freitagnachmittag. Reuters / Liesa Johannssen

Der plötzliche Tod des 47-jährigen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny löst auch auf der Straße Proteste im Westen aus.

Wien/Berlin. Nach dem ungeklärten Ableben des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny in einem arktischen Straflager am heutigen Freitag haben sich in Wien am Nachmittag etwa 50 Angehörige der russischen Gemeinde in Österreich zu einer Spontandemo gegenüber der russischen Botschaft in der Reisnerstraße im 3. Bezirk nahe dem Rennweg versammelt. Sie skandierten dabei auch „Putin ist ein Mörder“.

Die Polizei erklärte zunächst, man werde die Aktion dulden. Zudem ließen die Beamten Demonstranten schubweise in kleinen Gruppen zu einer improvisierten Gedenkstätte an einem Bauzaun in unmittelbarer Botschaftsnähe.

Die Demonstranten riefen Slogans der russischen Protestbewegung und machten gleichzeitig deutlich, dass sie so wie Nawalny gegen den russischen Angriff auf die Ukraine seien. „Der russische Staat hat ihn getötet, das ist ein politischer Mord, kein zufälliger Tod im Gefängnis“, sagte eine junge Frau zur Austria Presse Agentur. Und: Es werden noch mehr Leute kommen, denn die Leute würden im Moment (am Nachmittag, Anm.) ja noch arbeiten.

Kurz nach der Nachricht vom Tod Nawalnys haben auch in Berlin erste Demonstranten vor der dortigen Botschaft Russlands protestiert. Am Freitagmittag versammelten sich zunächst einige Dutzend Menschen vor dem großen Botschaftsgebäude auf dem Boulevard Unter den Linden, es wurden mit der Zeit mehr. Menschen trugen Plakate mit Bildern von Nawalny und Slogans wie „Putin ist ein Killer“. Ähnliche Aktionen wurden bis zum späten Nachmittag unter anderem auch aus Paris, London und Washington gemeldet. (ag./red.)