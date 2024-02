Kammerspiele: Wenn Eltern Céline Dion fürchten

Yasmina Rezas Farce „James Brown trug Lockenwickler“ wurde in Wien von Sandra Cervik flockig leicht mit einigem Klamauk inszeniert.

Ein Paradies für Leichtgläubige sind derzeit die Kammerspiele des Theaters in der Josefstadt. Wer die österreichische Erstaufführung von Yasmina Rezas neuem Stück besucht, sieht in großen Lettern Folgendes auf den Vorhang projiziert: „Céline Dion. Road to the South. World Tour“. Liebhaber angelsächsischer Schnulzen werden enttäuscht. Nicht die kanadische Sängerin tritt auf, sondern tatsächlich wird „James Brown trug Lockenwickler“ gespielt.