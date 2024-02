»Problematischer Konsum durch Krisen«

Das größte Problem ist der multiple Substanzgebrauch von Betroffenen, die relativ jung sind. Opioide sind fast immer dabei, aber auch Benzodiazepine. Wir versuchen nach Todesfällen in Zukunft ein umfassenderes Bild zu bekommen: Was war in der Zeit vor dem Tod, welche Substanzen waren im Spiel, gab es Behandlung, war die oder der Verstorbene in der Kinder- und Jugendhilfe angedockt? Ich habe jetzt eine Arbeitsgruppe einberufen, um zu schauen, wo man bei Benzodiazepinen ansetzen kann. Auch, ob es normative Änderungen bei Verschreibungen und der Form der Abgabe braucht.