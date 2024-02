Tee als Alternative zum Wein

Sie ist die Expertin für alkoholfreie Speisebegleitung: Nicole Klauß hat ein neues Buch geschrieben. Und plädiert darin unter anderem für Tee zum Fine-Dining-Menü.

Man kommt nicht mehr daran vorbei. Und trotzdem gibt es bei den alkoholfreien Getränken immer noch Luft nach oben – auch und gerade im Fine Dining, wo der richtige Wein zum Essen zwar ein Riesenthema ist, es bei den alkoholfreien Begleitungen aber teilweise immer noch holpert.

„Die Auswahl der alkoholfreien Getränke ist zwar in den letzten Jahren größer geworden – bei der Auswahl der passenden Getränke zum Menü sind die Gäste aber nach wie vor auf sich gestellt“, schreibt Nicole Klauß in ihrem aktuellen Buch „Alkoholfrei“. Klauß gilt seit ihrem ersten Buch „Die neue Trinkkultur“ als Expertin für alkoholfreie Speisenbegleitung. Sie vermisst das Thema weiterhin in der Ausbildung von Sommeliers und Sommelièren. Und hat daher nun ein Nachschlagwerk vorgelegt, das dabei helfen soll, den Gästen das richtige Getränk zum Essen zu servieren.