Präsenz der Großeltern: „Es kommt fast immer zu ambivalenten Gefühlen“

Eva-Maria Schmidt, Soziologin und Ethnologin am Österreichischen Institut für Familienforschung, hat sich in einem Forschungsprojekt angesehen, wie junge Eltern die Präsenz der Großeltern in der Kinderbetreuung wahrnehmen – und welche ambivalenten Gefühle dabei auftauchen.

Sie haben untersucht, wie Eltern die Einbindung der Großeltern in das Familienleben wahrnehmen.

Eva Maria-Schmidt: Ja, wir haben dazu Paare getrennt voneinander befragt, während der Schwangerschaft, ein paar Monate nach der Geburt und zwei Jahre nach der Geburt.