Neuinszenierung von „Heldenplatz“: Fünf Stunden Zirkus am Burgtheater

Frank Castorf hat Thomas Bernhards letztes Drama mit Fremdtexten angereichert und konnte dann nicht genug kriegen. Das Ensemble machte das Beste daraus: Ein exzessives Fest für Schauspieler.

Samstag. Ins Burgtheater gegangen. Das Schauspiel dauerte sehr lange. „Minna“ wurde gegeben, diese grässliche Komödie von Lessing. Zwei fast nackte Männer schlüpfen spät in der Aufführung in Stoffwürfel und kugeln über die Bühne, kuscheln sich aneinander. Was für eine Vorstellung! Sie steigen hoffentlich nicht aus ihren Würfeln und täuschen ein glückliches Ende vor!

Immer noch Samstag. Ins Burgtheater gegangen. Tratsch aus der Kantine gehört. Frank soll da gewesen sein. Jetzt sei er in Sankt Pölten. Oder in Neuhaus. Oder in München. Oder in New York. Auf der Burgtheaterbühne werden traurige jiddische Lieder gesungen und blöde deutsche Schnulzen gespielt. „Es fährt ein Zug nach nirgendwo.“ Warum muss man da an Auschwitz denken?