In „Resonance“ zeigt der Gründer des Erfolgsduos Yello, wie aus einem Auftrag für Thermalbad-Musik Kunst werden kann.

„Im Himmel spielen sie ganz bestimmt Hintergrundmusik von Percy Faith“, sagt eine Frau in einer Erzählung von Haruki Murakami zu ihrem Geliebten. Es fallen dann weitere Namen wie Henry Mancini und Francis Lai. Hier führt das, was gerne als Fahrstuhlmusik herabgewürdigt wird, tatsächlich in den Himmel.