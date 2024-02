Clara Akinyosoye: „Alltagsrassismus existiert einfach in Österreich“

Clara Akinyosoye: Sie war zwischenzeitlich schon einmal besser, was den Umgang mit der ethnisch-kulturellen Vielfalt in unserem Land angeht. Jetzt ist der Ton wieder rauer geworden, nicht nur an den extremen Rändern. Auch in der Mitte der Gesellschaft ist es sehr schwierig geworden, einen differenzierten Zugang zu gesellschaftlich emotionalen Themen wie Zuwanderung zu finden. Michael Spindelegger hat 2010, noch als ÖVP-Außenminister, gesagt: „Wir brauchen dringend Zuwanderer, rund 100.000 bis 2030.“ Ich kann mich nicht erinnern, dass es damals einen großen Aufschrei gegeben hat.