Berlusconi-Villa auf Lampedusa für rund drei Millionen Euro verkauft

Käufer der „Villa Due Palme“ ist der Uni-Rektor und Wirtschaftsexperte Gianni Profita.

Die Villa des im Juni verstorbenen ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi auf der Insel Lampedusa ist verkauft worden. Das Anwesen „Villa Due Palme“ wurde vom Wirtschaftsexperten Gianni Profita, Rektor der Internationalen Universität für Gesundheit und medizinische Wissenschaften (UniCamillus) in Rom, gekauft. Er soll rund drei Millionen Euro für die Villa gezahlt haben, wie italienische Medien berichteten.

Berlusconi selbst soll sie während seiner Amtszeit als Premierminister 2011 nach einem Besuch auf der wegen der hohen Zahl der Flüchtlingsankünfte bekannten Insel - damals für 1,5 Millionen Euro - gekauft haben. Die 250 Quadratmeter große Villa „Due Palme“ und ihr großer Garten ist Teil des großen Immobilienbesitzes, den der Medientycoon hinterlassen hat.

Palmen, Orchideen und ein künstlicher Vulkan

Berlusconis Erben wollen sich auch von der Luxusresidenz „Villa Certosa“ an der Costa Smeralda auf Sardinien trennen. Der Preis liegt um die 500 Mio. Euro und ist doppelt so hoch wie eine Schätzung des Jahres 2021, berichteten italienische Medien. Auf dem Grundstück befinden sich ein See und ein künstlicher Vulkan sowie sieben Schwimmbäder und ein Gewächshaus mit Orchideen und Palmen.

Berlusconis Erben haben laut Medienangaben auch den Auftrag erteilt, die „Villa Gernetto“ zu veräußern, ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert in Lesmo nahe Mailand, wo der Ex-Premier eine private Universität einrichten wollte. Die Familie habe jedoch nicht die Absicht, den Hauptwohnsitz des verstorbenen Milliardärs, die „Villa San Martino“ in Arcore in der Nähe von Mailand, zu verkaufen, hieß es. Die Villa wurde international wegen der ausschweifenden Partys bekannt, die Berlusconi in seiner Zeit als Premierminister dort veranstaltete.

Berlusconi hatte vor 30 Jahren die rechtskonservative Regierungspartei Forza Italia gegründet, die derzeit das Kabinett von Premierministerin Giorgia Meloni unterstützt. Der Umfang der Vermögenswerte Berlusconis ist riesig und umfasst Firmen, Villen, Häuser, Boote, Kunstwerke und Privatinvestitionen. Neben den Kindern zählen Berlusconis Bruder Paolo, seine Lebensgefährtin Marta Fascina und sein Vertrauensmann Marcello Dell‘Utri zu den Erben. (APA)

