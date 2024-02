Beyoncé schreibt mit ihrem jüngsten Country-Hit Geschichte, nachdem ihre erste Nummer in ebenjenem Genre, „Daddy Lessons“, nur wenig beachtet wurde.

Seit Beyoncé den Vorboten ihres kommenden Albums, „Texas Hold ‘Em“ am Super-Bowl-Abend veröffentlicht hat, scheinen sich Country-Musik und Cowboy-Hüte wieder an mehr Beliebtheit zu erfreuen. Das bestätigt ein Blick auf die Straße und in soziale Netzwerke. Gemunkelt wird seither, dass Queen Bey die schwarzen Wurzeln des Genres ergründen will, zumal sie auch Musikerin Rhiannon Giddens mit einbezogen hat, die es sich schon lange zur Aufgabe gemacht hat, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass etwa das Banjo seine Wurzeln in der schwarzen Kultur hat.

Ein erster Erfolg wäre geschafft. Denn Beyoncé führt seit der neuen Rangliste am Dienstag die Billboard Hot Country-Song-Charts an, und das als erste schwarze Frau jemals. Eine historische Errungenschaft im von weißen Künstlern (selten auch Künstlerinnen) dominierten Genre. 2019 hatte Rapper Lil Nas X mit „Old Town Road“ die Liste zwar kurzzeitig angeführt, wurde aber wieder entfernt, weil er Billboard zufolge nicht genug Country-Elemente aufwies – trotz des prominenten Banjos und Billy Rays Mitwirken. Beyoncés countrylastiges „Daddy Lessons“ wurde 2016 vom Country-Musik-Komitee der Recording Academy erst gar nicht in die Wertung mit einbezogen.

Mit „Texas Hold ‘Em“ ist sie nun auch die zweite Solokünstlerin, die alleine auf Platz 1 debütiert. Die erste war 2021 Taylor Swift mit ihren Neuaufnahmen von „Love Story“ und „All Too Well“. Billboard zufolge ist Beyoncé damit auch die erste Frau, die sowohl die Hot Country-Song-Charts als auch die Hot R&B/Hip-Hip-Song-Charts angeführt hat, seit die Listen 1958 eingeführt wurden. Das haben bisher nur Justin Bieber, Billy Ray Cyrus, Ray Charles und Morgan Wallen geschafft.

Erstmals im Country-Radio

„Texas Hold ‘Em“ ist zudem Beyoncés erster Auftritt in den Country Airplay Charts von Billboard, wo der Song auf Platz 54 debütierte. Im Gegensatz zu den Hot Country Songs wird bei Country Airplay nur die Radioausstrahlung gemessen. Die Hot Country-Songs ist dagegen eine „multi-metrische“ Hitparade, die US-Verkäufe, Streams und Radio-Airplay zusammenzählt.

Die Charts vom Dienstag spiegeln die sieben Tage bis zum 15. Februar wider, demnach hat Beyoncés Single die Spitze schon vier Tage nach deren Veröffentlichung am 11. Februar erreicht. In der Genre-übergreifenden Liste, den Hot 100 Charts, schaffte es die Nummer mit Platz 2 ebenfalls aufs Stockerl. Der zweite Vorbote des neuen Albums „16 Carriages“, debütierte dort auf Platz 38, unter den Country-Charts auf Platz 9. Das Werk als Ganzes wird am 29. März als zweiter Teil ihrer Renaissance-Trilogie erscheinen. (red.)