ORF-Regisseur Volker Grohskopf gestorben

Für den ORF inszenierte Volker Grohskopf Shows wie den „Villacher Fasching“ sowie Übertragungen aus Staatsoper und Römersteinbruch in St. Margarethen. Er wurde 58 Jahre alt.

Der österreichische Regisseur Volker Grohskopf ist am vergangenen Dienstag im Alter von 58 Jahren verstorben. Das gab der ORF bekannt, für den er seit 1989 tätig war. Seit 2003 war Grohskopf für die Übertragung des reichweitenstarken „Villacher Faschings“ im ORF verantwortlich, außerdem verantwortete er Übertragungen von Bühnenproduktionen wie der Wiener Staatsoper und dem Römersteinbruch in St. Margarethen. Zudem arbeitete er an Sendungen wie „Licht ins Dunkel“, „Vera“, dem Eurovision Song Contest sowie Dokumentationen mit. „Bei allem, was ich mache, geht es um schöne Bilder“, hatte der Wiener in der „Kleinen Zeitung“ seine Arbeitsweise einmal zusammengefasst.

„Mit seinem Ableben verliert der ORF einen herausragenden Programmmacher“, so ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. „Er war in der Unterhaltung ebenso zu Hause wie in der Hochkultur und hat beide Genres gleichermaßen verstanden, geschätzt und diese Wertschätzung auch auf den Schirm gebracht.“ (Red.)