Was ist Putin? Autokrat, „Hurensohn“ oder gar Diktator?  

US-Präsident Joe Biden nennt Wladimir Putin einen „SOB“, kurz für „son of a bitch“. Aber ist Putin in Wahrheit nicht etwas Schlimmeres? Und was kann seine Mutter dafür? Über die Grenzen von Begriffen und das Ablaufdatum von Herrschaft.

Das Wort, das Wladimir Putin üblicherweise in Texten begleitet, wirkt zu harmlos für einen, der politische Gegner im In- und Ausland ermorden lässt und Kriege anzettelt: Präsident lautet seine Funktionsbezeichnung. US-Präsident Joe Biden hat nun ein neues Wort für den russischen Machthaber ins Spiel gebracht: Einen „crazy SOB“ nannte Biden ihn am Mittwoch in San Francisco. Das Akronym steht für „son of a bitch“, wörtlich Sohn einer Schlampe oder Hündin. Blumiger lässt es sich übersetzen mit Mistkerl, was für besonders risikofreudige Menschen manchmal durchaus anerkennend benutzt wird; alternativ mit dem recht derben Ausdruck Arschloch oder dem wohl am nächsten kommenden deutschen Ausdruck, dem Hurensohn.