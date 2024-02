Bub in Hundebox: Mutter und zweite Frau vor Gericht

Gleich nach Bekanntwerden hatte der Fall österreichweit für Entsetzen gesorgt: Eine 33-jährige Mutter hatte ihren zwölfjährigen Sohn monatelang schwer misshandelt. Eine Freundin der Mutter soll Anweisungen gegeben haben. Am Montag beginnt in Krems der Prozess. Der Mutter wird nun unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.

„Grausam“, „unbegreiflich“, „unmenschlich“ – mit Attributen wie diesen wurde in der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt jener Fall beschrieben, der am Montag in Krems Gegenstand eines Geschworenenprozesses ist. Auf der Anklagebank: zwei Frauen. Nämlich W., die 33 Jahre alte Mutter eines mittlerweile 14-jährigen Buben, und B. (40), enge Freundin und Ratgeberin der Mutter.