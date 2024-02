Freie Geschäftslokale in Wien

Rund 400 Geschäftsflächen stehen in der Bundeshauptstadt leer.

Rund 400 Geschäftsflächen stehen in der Bundeshauptstadt leer. Clemens Fabry

Mariahilf und Neubau beliebt bei Standortsuchenden.

Belebte Erdgeschoßzonen sind ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung von Wiens Einkaufsstraßen. Aktuell gibt es 26 Prozent mehr Nachfrage nach freien Geschäftslokalen als 2022. „Wir haben in Wien so hohe Gründerzahlen wie zuletzt vor 15 Jahren und eine rege Nachfrage“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Handelssparte in der Wirtschaftskammer Wien. Rund 400 „Freie Lokale“ sind auf der gleichnamigen Plattform abrufbar.

Die meisten Anfragen kommen von Gastronomen und Händlern, die Flächen von im Schnitt 57 m2 bis 156 m2 suchen. Besonders beliebt sind Lagen in den innerstädtischen Bezirken, allen voran Mariahilf und Neubau. Während jenseits der Donau, aber auch in Liesing, Meidling und Landstraße, mehr Lokale frei sind als gesucht werden. Die wenigsten Leerstände bei guter Nachfrage hat aktuell Margareten. Auch für Rudolfsheim-Fünfhaus wächst die Nachfrage konstant, als Alternative zum 6. Bezirk. Die wenigsten Leerstände verzeichnet derzeit Margareten und in Rudolfsheim-Fünfhaus wächst die Nachfrage konstant. Die Standortsuche dauert im Schnitt von sechs Monate bis zwei Jahre. Besichtigt werden bei der Suche rund 27 Lokale, bevor die Entscheidung fällt. Die durchschnittliche Leerstandsdauer bei Lokalen liegt zwischen drei und sechs Monaten, abhängig von der Lage auch länger. (red.)

