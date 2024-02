Jugendlicher sticht auf mehrere Mitschüler an deutschem Gymnasium ein

Am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal attackierte offenbar ein Jugendlicher mehrere Mitschüler mit einem Messer.

Am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal attackierte offenbar ein Jugendlicher mehrere Mitschüler mit einem Messer. Imago / Tim Oelbermann

Die Polizei nimmt in der deutschen Stadt Wuppertal einen Tatverdächtigen fest. Offenbar wurden vier bis fünf Personen verletzt. Das Schulgebäude wurde geräumt.

Ein Jugendlicher hat am Donnerstag in einer deutschen Schule in Wuppertal mehrere Schüler und sich selbst mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Der Verdächtige habe sich selbst lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt und sei in Gewahrsam, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf. Mehrere Jugendliche seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Dem Sprecher zufolge war von etwa vier bis fünf verletzten Schülern auszugehen.

Die Polizei ging demnach davon aus, dass der Täter einen „Bezug zur Schule“ hatte. Der Sprecher verwies in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Mitteilung der Schulleitung an Eltern, wonach es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer um einen psychisch akut schwer erkrankten 17-jährigen Oberstufenschüler gehandelt haben soll.

Großeinsatz der Polizei in Wuppertal. Imago / Tim Oelbermann

Innenminister spricht von Messer als Tatwaffe

Die Tat wurde laut Polizei mit einer Stichwaffe verübt. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sprach im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags am Donnerstag davon, dass der Angriff mutmaßlich mit einem Messer ausgeführt worden ist. Das betroffene Gymnasium wurde von der Polizei geräumt. „Die Schülerinnen und Schüler sind in Sicherheit und werden betreut“, teilten die Einsatzkräfte mit.

Medienberichten zufolge waren an der Schule unter anderem Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Die Einsatzkräfte fanden den Tatverdächtigen demnach nach der Attacke blutend im Inneren des Schulgebäudes und nahmen in fest. (APA/AFP)