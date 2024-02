Trump will Massen-Abschiebelager an US-Grenze bauen

Die USA können die schiere Menge an undokumentierten Einwanderern nicht mehr verarbeiten. Einer verspricht die Lösung: Donald Trump.

New York/Washington. Die „größte Deportationsoperation der US-Geschichte“: Sie verspricht Donald Trump seinen Wählern schon seit Monaten. Während die Behörden mit Rekordzahlen von Flüchtlingen und Migranten an der Südgrenze der USA umgehen müssen, während Gesetzgeber in Washington um Aktionspläne rangeln, hat er die Lösung. Wird er im November wieder Präsident, sagt Trump, wird abgeschoben, und zwar so richtig.