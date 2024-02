Sturm Graz steht im Achtelfinale

Matchwinner Mika Biereth in Bratislava.

Steirer verabschieden Slovan Bratislava und warten auf Losfee.

Sturm Graz kam durchaus in Bedrängnis, doch nach einem glücklichen 1:0 bei Slovan Bratislava stehen die Steirer im Achtelfinale der Uefa Conference League.

Entscheidend war der 4:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in Graz, der noch einmal ausgebaut wurde – obwohl Sturm in Bratislava lang zu passiv agierte. Der slowakische Rekordmeister aber vergab reihenweise Chancen, hat wohl selbst nicht mehr wirklich an die Wende geglaubt, Sturms Arsenal-Leihgabe Mika Biereth besorgte schließlich die Vorentscheidung (52.).

Der Achtelfinalgegner der Grazer wird am Freitag gelost, infrage kommen etwa Aston Villa, Fiorentina oder Fenerbahçe. Gespielt wird ab 7. März. (red.)