Was passiert, wenn der Golfstrom abreißt?

Wir bringen Klarheit in die heißesten Themen der Klimadebatte

Photo by Planet Observer/Universal Images Group via Getty Images

Eine Satellitenaufnahme der nordamerikanischen Küste, hier verläuft der südliche Teil des Golfstroms. Photo by Planet Observer/Universal Images Group via Getty Images

Eine neue Studie warnt, dass die Nordatlantische Umwälzzirkulation, und somit auch der Golfstrom, instabiler ist, als gedacht. Ein Zusammenbruch hätte verheerende Auswirkungen auf Europa.

Schon bisher war bekannt, dass sich die Meeresströmungen im Atlantik zuletzt verlangsamt haben. Ein Forschungsteam aus den Niederlanden hat mittles einer bisher noch nie durchgeführten Simulation nun herausgefunden, dass der für Europa wichtige Golfstrom auch zum Stillstand kommen könnte. Ein Abriss des Golfstroms würde das Klima und das Leben massiv verändern.

Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth sprechen in dieser Folge von „Der letzte Aufguss“ über den Klimakipppunkt Golfstrom und was zu tun ist, um das Risiko eines Kollaps so gering wie möglich zu halten.

