Pension: Wie ist mit dem Tief umzugehen?

Für die meisten Arbeitnehmer ist er ein wesentlicher Einschnitt: der Pensionsantritt. Die Struktur fällt weg, der Alltag verändert sich. Doch es gibt Gründe, zuversichtlich zu bleiben.

Meist hat er sich schon angebahnt, der Firmenaus- und Pensionsantritt. Zuletzt wurden Übergaben gemacht, Wissen festgehalten, gespeichert, weitergegeben. Einerseits dreht sich nun viel darum, Kompetenz zu behalten. Und andererseits darum, Aussteigende von ihren Aufgaben zu befreien.

Jene, die sich in den Ruhestand verabschieden, verabschieden sich auch von Gewohnheiten, lieb gewordenen Kollegen, einem Platz der Anerkennung. „Das gesamte Bild ändert sich. Die Rolle in der Gesellschaft wird neu definiert. Betroffene fragen sich plötzlich: Wer bin ich? Welchen Platz habe ich in der Gesellschaft? Wo bin ich wichtig, notwendig, erwünscht?“, sagt Christa Paluselli-Mortier. Sie ist als Psychotherapeutin und Psychologin in Salzburg tätig.