Toter in Wiener Wohnung: Mann erstochen und Gliedmaßen abgetrennt

Aufgrund der Umstände geht die Polizei von einem Fall der organisierten Kriminalität aus. Polizisten fanden die Leiche, als sie die Wohnung wegen Ermittlungen zu Drogenkriminalität durchsuchten.

Polizisten haben am Mittwoch einen toten Mann in einer Wohnung in Wien-Ottakring gefunden. Nun liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Demnach starb der Mann durch Stichverletzungen in den Oberkörper, wie die Polizei mitteilt.

Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte zudem Medienberichte, wonach dem Opfer auch Gliedmaßen abgetrennt worden seien. Aufgrund der Umstände gehe man davon aus, dass es sich um einen Fall der organisierten Kriminalität handelt. Die Identität des Toten stehe weiterhin noch nicht fest. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Eigentlich war die Polizei wegen einer Amtshandlung im Zusammenhang mit Drogen in der Wohnung gewesen. Tatsächlich befand sich dort auch eine Aufzuchtanlage für Marihuanapflanzen. Details zu den ursprünglichen Ermittlungen nannte man zunächst nicht. Drogenfahnder des Landeskriminalamts (Außenstelle West) wollten jedenfalls gegen 14.45 Uhr die verdächtige Wohnung im Bezirk Ottakring durchsuchen. (red./APA)