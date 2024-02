„Extreme Abweichung“: Februar ist der wärmste seit Messbeginn

Der eigentlich kälteste Monat im Jahr war bisher um 6,5 Grad zu warm, in Wien sogar um sieben Grad. Größere Unterschiede innerhalb Österreichs gab es nicht.

Frostfreie Nächte, Temperaturen bis zu 21 Grad mit einem Hauch von Frühling in der Luft, eine starke Pollenbelastung durch Hasel und Erle sowie eine ungewöhnlich frühe Eschenblüte in Wien, die Allergiker seit Tagen zu spüren bekommen – und sogar die ersten Zecken sind schon aktiv: Dass der Februar aus meteorologischer Sicht bisher nicht typisch verlief, dürfte niemandem in Österreich entgangen sein. Er war schlichtweg viel zu mild. Eine Wahrnehmung, die auch eindeutig an den gemessenen Werten abzulesen ist.