Wie schaut die Luft über Wiens Dächern aus?

Das Wiener Observatorium ist in dem mehr als 110 Messstationen umfassenden Actris-Netzwerk eines der wenigen im innerstädtischen Bereich. Somit sind die hier gewonnenen Werte besonders interessant.

Einer von Bernadett Weinzierls Schwerpunkten – sie leitet die Forschungsgruppe Aerosolphysik und Umweltphysik an der Universität Wien – liegt aber auch darauf, Informationen aus stationären Messungen mit solchen zusammenzubringen, die sie auf Kooperationsprojekten mit der Nasa auf Spezialflugzeugen in bis zu 22 Kilometern Höhe sammelt. So können Modelle zum Transport und zur Konzentration von verschiedenen Partikeln über die Erde hinweg in verschiedenen Höhenlagen verbessert werden, was zum Beispiel auch für Berechnungen zum Klimawandel entscheidend ist.