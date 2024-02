Auston Matthews: Der Mann der Stunde in der NHL

Einen Torjäger wie Auston Matthews hat die National Hockey League seit 28 Jahren nicht mehr gesehen.

„Er hat schon wieder getroffen, der Kerl ist verrückt“, schüttelte Pontus Holmberg, Stürmer der Toronto Maple Leafs, ungläubig den Kopf. Sein Teamkollege Auston Matthews steuerte beim 7:3-Sieg gegen die Vegas Golden Knights in der Nacht auf Freitag ein Tor bei und untermauerte damit seine Stellung als Mann der Stunde in der besten Eishockeyliga der Welt. Matthews hält nun bei insgesamt 52 Saisontoren in der National Hockey League (NHL) – Geschichte hatte er bereits einen Tag zuvor geschrieben.