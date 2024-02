Aktien im Bereich Wasserstoff gelten als möglicher Trend der Zukunft. In der Gegenwart lassen sie bislang noch auf eine gute Performance warten. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern, meinen Experten. Von diesem jungen Papier sind sie schon jetzt angetan.

In Zeiten, in denen alle nur noch von der Künstlichen Intelligenz (KI) schwärmen und die Börse deshalb förmlich aus dem Häuschen ist, wird jede andere Anlageidee schnell als nicht aktuell, wenn nicht gar langweilig abgestempelt. Zugegeben, solange die KI-Welle anhält, sollte man sie reiten. Zumal manch andere, aussichtsreiche Trends noch auf sich warten. So auch jener, aus dem wir heute ein Papier in unserer Rubrik der spekulativen Aktien vorstellen. Analysten äußern sich jedenfalls bereits auffällig positiv zu ihr.