Vorlesen Hauptbild • Rothemann in der Jesuitenkirche. • Jorit Aust

Noch nie war es so populär, zeitgenössische Künstler mit Fastentüchern zu beauftragen. Wo sind die spannendsten? Was bedeuten sie überhaupt? Ein Rundgang durch Kirchen in Wien und Innsbruck, von Helnwein bis Herbert Brandl und Gabriele Rothemann.