Die dunklen und die hellen Seiten des Menschseins

Das arrogante „Wir gegen die anderen“ ist als Teil der menschlichen Natur von den Herrschenden einfach zu aktivieren und zu instrumentalisieren.

Erschütternd, wie wenig es braucht, um aus „ganz normalen“ Männern Killer und Vergewaltiger zu machen! So massakrierten, folterten und vergewaltigten Hamas-Leute weit über 1000 Menschen in Israel auf die grausamst mögliche Art und amüsierten sich dabei offenbar köstlich. Sie stellten das auch noch ins Internet, was unfassbar vielen digitalen Zaungästen gefällt – welche (Selbst-)Entmenschlichung der Opfer, der Täter und auch der Beifallspender! Dem folgte ein rational verbrämter Rachefeldzug biblischen Ausmaßes durch den politisch angeschlagenen Benjamin Netanjahu. Zivilisten werden massenhaft getötet, unversorgt zur Flucht gezwungen, die zentrale UN-Hilfsorganisation wird desavouiert und offenbar in kollektiver Bestrafung die Lebensgrundlagen der (noch?) überlebenden Bevölkerung zerstört. Berichtet wird über viele schwer verletzte Kinder getöteter Eltern – oder umgekehrt. „Verhältnismäßig“ oder Kriegsverbrechen? Geht es dabei tatsächlich „bloß“ um die Vernichtung der Hamas?