Einen schönen guten Morgen aus der „Presse“-Redaktion. Heute ist Montag, der 26. Februar 2024

US-Kampfpilot zündet sich vor israelischer Botschaft in Washington an. Der Pilot der US-Luftwaffe wolle sich „nicht länger an einem Völkermord beteiligen“. Er übergoss sich mit einer Flüssigkeit und zündete sich in Washington an. Der Zustand des Mannes ist kritisch. Mehr dazu.

Der türkische Präsident Erdoğan lässt sich zum Geburtstag anhimmeln. Der autoritäre Staatschef wird heute 70 Jahre alt. Er hat viele Bewunderer, die ihn feiern. Doch einige Fans gehen nun auf Distanz, berichtet unsere Korrespondentin Susanne Güsten.

„Bunt statt braun“: Tausende bei Aktionen gegen Rechtsextremismus in ganz Österreich. In mehr als 30 Orten demonstrierten am Sonntagabend tausende Menschen unter dem Motto Demokratie verteidigen. Mit dabei sind unter anderem Wien, Linz, St. Pölten, Innsbruck und Salzburg. Man wolle „Stärke in der Breite“ zeigen. Mehr dazu.

Feller holt sich Slalom-Sieg in Kalifornien. Der Sieg in Palisades Tahoe am Sonntagabend unserer Zeit könnte entscheidender Schritt zum Sieg in der Disziplinenwertung gewesen sein. Bei der nächsten US-Station in Aspen wird Feller ein verkürztes Programm fahren. Für jemanden, der zwei Disziplinen fährt, sei das Programm „schon fast ein bisschen fahrlässig“. Mehr dazu.

Bub in Hundebox: Mutter und zweite Frau vor Gericht. Gleich nach Bekanntwerden hatte der Fall österreichweit für Entsetzen gesorgt: Eine 33-jährige Mutter hatte ihren zwölfjährigen Sohn monatelang schwer misshandelt. Eine Freundin der Mutter soll Anweisungen gegeben haben. Heute beginnt in Krems der Prozess. Der Mutter wird nun unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Manfred Seeh erklärt, worum es in dem Fall geht.

Antibiotika-resistente Bakterien sind in Drau und Mur „heimisch“. Eine Untersuchung von Grazer Wissenschaftlern in der Steiermark und in Kärnten zeigt: E. coli-Keime in den zwei österreichischen Flüssen zeigen zu rund 25 Prozent Resistenzen zumindest gegen eines der getesteten Antibiotika. Mehr dazu.

„Österreich ist fertig gebaut“. Österreichs Ziviltechniker bringen sich in Position gegen den Flächenverbrauch. Sie fordern in einer Grundsatzerklärung mehr Nachhaltigkeit. Wenn man die Baubranche fördern wolle, müsse man auf Sanierungen setzen - und nicht auf Neubauten. Mehr dazu.

Weiter Houthi-Raketenangriffe im Roten Meer. Die radikalislamischen Houthi-Rebellen demonstrieren, dass sie trotz der westlichen Attacken auf ihre Stellungen den Kampf mit aller Härte fortführen werden - und kündigen neue Attacken an. Experten fordern, dass die USA Waffen an Jemens Regierung liefern und Soldaten ausbilden, berichtet unser Korrespondent Thomas Seibert.

Wichtige Gläubigertermine bei Signa Prime und Development. Der Montag wird ein weiterer spannender Tag für die zerbröckelnde Signa-Gruppe. Am Nachmittag stehen die beiden Prüfungstagsatzungen für die Luxusimmo-Gesellschaft Signa Prime und für die Entwicklungsfirma Signa Development an. Gläubigerschützer erwarten dort Signale der Insolvenzverwalter, ob die Sanierung planmäßig läuft oder nicht. Eine finale Einschätzung, ob diese gelingen kann, erwarten sie erst kurz vor der Abstimmung über den Sanierungsplan am 18. März.

Welche Termine und Themen stehen heute sonst noch auf dem nachrichtlichen Tagespogramm?

Um 10.30 Uhr präsentiert ÖVP-Parteichef Karl Nehammer die Liste der ÖVP für die EU-Wahl . Spitzenkandidat Reinhold Lopatka steht ja schon länger fest.

. Spitzenkandidat Reinhold Lopatka steht ja schon länger fest. Der Gemeindebund -Vorstand wählt heute offiziell seinen neuen Präsidenten - als Nachfolger des zurückgetretenen Alfred Riedl ist Johannes Presse nominiert. Mehr dazu.

-Vorstand wählt heute offiziell seinen neuen Präsidenten - als Nachfolger des zurückgetretenen Alfred Riedl ist Johannes Presse nominiert. Mehr dazu. In Paris findet heute ein internationales Treffen zur Unterstützung der Ukraine statt. Auch Kanzler Karl Nehammer reist an.

statt. Auch Kanzler Karl Nehammer reist an. Die Ergebnisse der Parlamentswahl in Belarus werden wenig überraschen. Dennoch wird die von Diktator Lukaschenko gelenkte Wahl vom Sonntag heute noch im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Mehr dazu.

werden wenig überraschen. Dennoch wird die von Diktator Lukaschenko gelenkte Wahl vom Sonntag heute noch im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Mehr dazu. Das ungarische Parlament ratifiziert heute den Nato - Beitritt Schwedens . Mehr dazu.

ratifiziert heute den - . Mehr dazu. In Barcelona eröffnet heute der „Mobile World Congress 2023“, eine der größten Veranstaltung der Tech-Branche, für die einige Hersteller neue Produkte angekündigt haben.

Sonniger Start in weitere außergewöhnlich milde Februar-Woche. Nach einem recht sonnigen Start in die neue Woche ziehen bald mehr dichte Wolken auf, prognostizierte Geosphere Austria am Sonntag. Das Wetter wird aber unbeständiger. Allerdings bleibt es weiterhin ungewöhnlich mild.

Schöner als das schönste österreichische Wort. Montag zeigt Kollege Erich Kocina in seiner Kolumne häufig die Schönheit und Irrwitzigkeit der österreichischen Sprache auf. Heute: Verwordagelt ist wunderschön, aber wir sollten nicht auf scheaweanglad vergessen. Die Kolumne zum Tag.