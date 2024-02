Wiener Gürtel: ÖVP startet Bürgerbefragung

Parteichef Karl Mahrer hat eine Initiative zur Umgestaltung des Wiener Gürtels gestartet. Nun werden die Bürger befragt.

Der Wiener Gürtel ist mit 80.000 Fahrzeugen pro Tag eine Hauptverkehrsader, mit allen Nachteilen für die dort wohnende Bevölkerung. Geht es nach dem Wiener ÖVP-Obmann Karl Mahrer, soll sich das ändern. Er hat (vor einiger Zeit) eine Initiative gestartet, um die Lebensqualität in diesem Bereich zu verbessern – auf Basis von Ideen, die jeder in Wien einbringen kann. Am Montag startete nun die heiße Phase, der sogenannte Bürgerprozess. Analog und digital können nun Ideen und Vorstellungen für die Neugestaltung des Gürtels eingebracht werden. Also telefonisch, per Online-Befragung, Flyer oder im Gespräch mit türkisen Bezirksräten.

Die Befragung soll eineinhalb Monate laufen. Anschließend sollen Experten die Vorschläge auf ihre Umsetzbarkeit prüfen. Zu Jahresende soll ein türkises Konzept auf Basis dieser Umfrage vorliegen. Vorstellbar ist beispielsweise eine teilweise Untertunnelung des Gürtels, um an der Oberfläche neue Freiräume zu schaffen.

Wahlkampf-Thema auf Wiener Boden (bei der Nationalratswahl im Herbst) wird die Gürtel-Neugestaltung nicht werden. Die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprozesses und der türkise Masterplan werden erst gegen Jahresende vorliegen. (stu)