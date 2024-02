Chinas Weltraumambitionen wachsen

China hat in diesem Jahr Pläne für eine erhebliche Steigerung des Tempos seiner erwarteten Weltraummissionen. Zudem wächst der Wettlauf mit den USA, wer schneller am Mond landen wird.

Mit dem neuen Weltraumprogramm, will China beim Start von Trägerraketen seine Position als zweitaktivster Player nach Elon Musks SpaceX festigen. Staatliche Medien berichteten, dass die Chinesen im Jahr 2024 eine Rekordzahl von 100 Missionen durchführen werden, das sind über 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Musks Unternehmen hatte laut SpaceX 98 Starts im Jahr 2023.

Die chinesische Regierung verstärkt ihr Engagement in der Weltraumforschung, da Peking mit den USA in einem neuen Wettlauf zum Mond konkurriert, wobei beide Länder versuchen, zum ersten Mal seit der letzten Apollo-Mission der NASA im Jahr 1972 Menschen dorthin zu schicken. Die staatliche China Aerospace Science and Technology Corp., das wichtigste Raumfahrtunternehmen des Landes, wird fast 70 Missionen durchführen und mehr als 290 Satelliten und Raumfahrzeuge in die Umlaufbahn bringen, wie der Fernsehsender CCTV unter Berufung auf einen von dem Unternehmen erstellten und am Montag veröffentlichten Bericht berichtet.

Zu diesen Missionen gehören dem Bericht zufolge der erste Flug der Langer-Marsch-12-Rakete, zwei Missionen mit Besatzung zur chinesischen Raumstation und der Start eines von China und Frankreich gemeinsam entwickelten astronomischen Satelliten. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wird China außerdem die Sonde Chang‘e-6 starten, um zum Südpol-Aitken-Becken, einem riesigen Krater auf der anderen Seite des Mondes, zu fliegen und anschließend mit Proben zur Erde zurückzukehren. China ist seit 2019 das einzige Land, das auf der Rückseite des Mondes gelandet ist.

Wiederverwendbare Rakete

Neben den eigenen Starts rechnet CASC mit weiteren Missionen anderer Firmen, da Startups eine größere Rolle in der Raumfahrtaktivität des Landes spielen. Dazu gehören Unternehmen wie die LandSpace Technology Corp., die im vergangenen Jahr die weltweit erste mit Methan betriebene Rakete in die Umlaufbahn schickte, und das in Peking ansässige Unternehmen Orienspace, das im vergangenen Monat seinen ersten Orbitalstart durchführte und hofft, bereits im nächsten Jahr eine wiederverwendbare Rakete einführen zu können. Zur Förderung privater Unternehmen arbeitet die Regierung an einem neuen Startkomplex in Hainan, der für kommerzielle Missionen ausgelegt ist. Das Zentrum, das sich seit 2022 im Bau befindet, soll Medienberichten zufolge bis Ende Juni betriebsbereit sein.

China will seine erste Mondmission mit Besatzung vor 2030 durchführen, und die Raumfahrtbehörde hat am Wochenende die Namen des Raumschiffs und der Mondlandefähre bekannt gegeben. Das von den USA geführte Artemis-Programm zielt auf das Jahr 2026 ab, wie die NASA letzten Monat bekannt gab. (Bloomberg)