Die französische Paracycling-Weltmeisterin Marie Patouillet gewann 2021 in Tokio zwei Bronzemedaillen, im Sommer wird sie die Luxusmarke Dior als Botschafterin für die Paralympischen Spiele vertreten.

Als die Leistungssportlerin Marie Patouillet Ende 20 aufgrund einer Fußfehlbildung gezwungen war, das Laufen aufzugeben, wandte sie sich dem Paracycling als neue Disziplin zu. Der Wechsel gelang. Im Jahr 2017 nahm sie an einer Etappe der Tour de France teil. Zwei Jahre später gewann sie ihre erste Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft im Bahnradfahren, aktuell ist sie amtierende Weltmeisterin. Den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere erreichte die 35-jährige Französin, die im Hauptberuf als praktische Ärztin arbeitet, mit zwei Bronzemedaillen bei den Paralympischen Spielen 2020 in Tokio. Und wer weiß, was der Sommer bringt. Sport ist für Patouillet jedenfalls auch Plattform, um auf Diskriminierung jeglicher Art aufmerksam zu machen, sei es aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung. Dafür bekommt sie mit einer neuen Kooperation eine weitere Bühne. Dior und der Luxuskonzern LVMH ernannten Marie Patouillet zur neuen Botschafterin der Damenkollektionen von Maria Grazia Chiuri.

Nelson Rosier

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen LVMH und den Olympischen Sommerspiele 2024 bietet LVMH direkte Unterstützung für Sportler, deren inspirierende Reisen sie zu Handwerkern aller Siege machen, heißt es bei LVMH. Patouillets Ernennung sei die Verwirklichung „einer starken Bindung im Namen von Leistung und Träumen“, erklärte Dior und beschreibt die Spitzensportlerin als „getrieben von Leidenschaft und dem Wunsch, sich selbst zu übertreffen“. Ihre nächste große Etappe wäre Gold bei den Paralympischen Spielen in Paris. (sh)