Palästinenser stehen vor einem Führungswechsel

Israels ultimative Drohung mit Rafah-Offensive erhöht den Druck vor dem Ramadan: Während in Doha die Verhandlungen über einen Geiseldeal weitergehen, kündigte der PLO-Premier seinen Rücktritt an.

Die Ankündigung seines Rücktritts kam einigermaßen überraschend, hatte Mohammed Shtayyeh doch noch kürzlich bei der Münchner Sicherheitskonferenz ebenso überraschend just für den Montag einen Palästinensergipfel ausgerechnet in Moskau in Aussicht gestellt. Um das Treffen in der russischen Hauptstadt blieb es zunächst merkwürdig still. Es soll nun am Mittwoch stattfinden.

Auch mit seinem Rückzug hat es der palästinensische Premier vorerst nicht so eilig. Seine Demission hat er bereits am vorigen Dienstag eingereicht, teilte er mit. Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas bat Shtayyeh, interimistisch weiter im Amt zu bleiben. Ein palästinensischer Gardewechsel, der offenbar auf Druck der USA und einiger arabischer Staaten erfolgt, die seit Monaten eine Erneuerung der palästinensischen Regierung urgieren. Ist Shtayyyeh nur ein Bauernopfer?

