Franz Pichler: Es war tatsächlich die technische Neugier. Als Orange von Hutchison gekauft wurde, mussten andere Anbieter ins Netz gelassen werden. Da ich ein Technikstudium an der TU Wien absolviert habe, wollte ich wissen, ob es mein Unternehmen zusammenbringt, einen sogenannten Mobilfunk-Chore selbst zu entwickeln, aufzubauen und zu betreiben. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um die Server, die alles abwickeln. In meinem Managementteam war man von der Idee damals nicht so begeistert, da der Markt hierzulande übersättigt war. Am Ende des Tages war der Vertrag aber rasch unterschrieben.