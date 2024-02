GBV-Obmann Baringer, Vizekanzler Kogler (Grüne), Bundeskanzler Nehammer (ÖVP) und GBV-Obmann-Stv. Pernsteiner (vlnr.) am Dienstag beim Pressestatement zum Thema „Maßnahmen der Bundesregierung zur Wohnraum- und Bauoffensive“ in Wien.

GBV-Obmann Baringer, Vizekanzler Kogler (Grüne), Bundeskanzler Nehammer (ÖVP) und GBV-Obmann-Stv. Pernsteiner (vlnr.) am Dienstag beim Pressestatement zum Thema „Maßnahmen der Bundesregierung zur Wohnraum- und Bauoffensive“ in Wien. APA / APA / Georg Hochmuth

Das Wohnbaupaket der Regierung ist stimmig. Die Regierung kann also noch, wenn sie will. Strukturell sinnvolle Änderungen ließ man aber liegen.

Und sie bewegt sich doch. War die türkis-grüne Bundesregierung im Jänner mit der Erwartungshaltung baldiger Neuwahlen bereits endgültig abgeschrieben worden, hat sie mit dem am Dienstag vorgelegten Wohnbaupaket eine vernünftige Einigung vorgelegt. So kommt das Paket angesichts der sich drastisch verschlechternden Situation am Bau zwar mit Verspätung, aber es ist sowohl von Zielrichtung als auch Ausmaß stimmig, so auch eine erste Einschätzung des Wifo.