Solargeschäft in China bricht ein

Mit hohen Subventionen trieb China erst Solarkonzerne in Europa in die Krise und leidet nun selbst darunter. Viele Unternehmen drosseln ihre Produktion aufgrund zu geringer Nachfrage. Die Aktienkurse brechen ein.

In der Solarindustrie herrscht Krisenstimmung: in Europa angetrieben durch den Rückzug von Meyer Burger. Der Schweizer Solarmodulhersteller hat vergangenen Freitag final bestätigt, eine der größten Produktionsstätten in Europa zu schließen und stattdessen die Produktion in den USA auszuweiten.