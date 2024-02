Britische Royals trauern um Ehemann von Lady Gabriella Windsor

Mit nur 45 Jahren starb Thomas Kingston offenbar ganz unerwartet.

Die britische Royal Family hat einen neuen Schicksalsschlag zu verkraften. Wie der Buckingham Palace mitteilte, verstarb Thomas Kingston am 25. Februar im Alter von nur 45 Jahren. Kingston war der Ehemann von Lady Gabriella Windsor, die auf Platz 56 in der britischen Thronfolge zu finden ist.

Die genauen Umstände des Todes sind noch unklar. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden, berichten mehrere Medien, jedoch würden keine verdächtigen Umstände vorliegen. Was man weiß ist, dass am 25. Februar Rettungskräfte zu seiner Wohnadresse in Gloucestershire gerufen worden waren, Kingston sei allerdings schon tot aufgefunden worden.

Der Bankier Thomas Kingston und Lady Gabriella Winsdor heirateten im Mai 2019 in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Anwesend waren neben Queen Elizabeth auch Prinz Philip und Prinz Harry. Lady Gabriella ist die Tochter von Prinz Michael of Kent, ein Cousin ersten Grades der verstorbenen Queen Elizabeth II. Vor seiner Ehe soll Kingston mit Pippa Middleton, der Schwester von Prinzessin Kate liiert gewesen sein. Die Beziehung dürfte jedoch bereits 2011 in die Brüche gegangen sein. Die beiden seien aber nach wie vor freundschaftlich verbunden gewesen.

Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor bei ihrer Hochzeit 2019. Imago / Andrew Parsons / Parsons Media

König Charles III. und seine Ehefrau, Königin Camilla, haben in einer offiziellen Mitteilung des Palasts ihr Mitgefühl ausgedrückt. „Der König und die Königin wurden über Thomas‘ Tod informiert und trauern mit Prinz und Prinzessin Michael von Kent und allen, die ihn kannten, um ein sehr geliebtes Familienmitglied. Insbesondere senden Ihre Majestäten ihre tief empfundenen Gedanken und Gebete an Gabriella und die gesamte Familie Kingston“, heißt es in einer Erklärung einer Sprecherin des Buckingham Palasts. (cg)