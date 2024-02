Monica Lewinsky wirbt als Model für die Wahl

Als Testimonial des Labels Reformation möchte die mittlerweile 50-Jährige in der „You‘ve Got the Power“-Kampagne zum Wählen aufrufen.

Ihr Praktikum im Weißen Haus, das sie mit 22 Jahren antrat, endete desaströs. Ganz der Politik will Monica Lewinsky aber nicht abschwören. Die 50-Jährige ist das Model für die „You‘ve Got the Power“-Kampagne des Labels Reformation. Diese macht sich dafür stark, die Wahlbeteiligung für die 60. Präsidentschaftswahl im November, zu erhöhen.

„Wählen bedeutet, unsere Stimme zu nutzen, um gehört zu werden, und es ist der bestimmendste - und mächtigste - Aspekt der Demokratie. Wählen ist immer wichtig, aber die Einsätze sind in diesem Jahr besonders hoch, da Wählerfrustration und Apathie drohen, sich auf die Wahlbeteiligung auszuwirken“, wird sie in einer Presseaussendung zitiert.

„You‘ve Got the Power“, also „Du hast die Macht“, ist aber wohl auch eine Botschaft, die Lewinsky selbst am Herzen liegt. Weltweite Berühmtheit erlange sie, als sie im Alter von 22 Jahren als Praktikantin ein Verhältnis mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton hatte. Danach verschwand sie viele Jahre aus der Öffentlichkeit und hatte mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen, da sie öffentlich bloßgestellt und als „Ehe-Zerstörerin“ beschimpft wurde. Sie arbeitet als Anti-Mobbing-Aktivistin, hat ein Buch geschrieben und auch einen Podcast produziert. (cg)