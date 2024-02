Betriebsversammlung: AUA streicht am Freitag 112 Flüge

Die Fluglinie habe jedoch alle betroffenen Passagiere auf andere Flüge umbuchen können. Grund für die Betriebsversammlung sind die stockenden Gehaltsverhandlungen: Nach acht Runden gibt es noch keinen Gehaltsabschluss für das fliegende Personal.

Diesen Freitag streicht die AUA wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals 112 von 302 Flügen. Man wisse von der Betriebsversammlung schon seit zwei Wochen und habe alle betroffenen Passagiere auf andere Flüge umbuchen können, sagte eine Sprecherin der Airline am Mittwoch zur APA. Der Betriebsrat Bord und die Gewerkschaft vida wollen die Beschäftigten bei der Betriebsversammlung über den Stand der diesjährigen Lohnverhandlungen informieren.

Nach acht Verhandlungsrunden sei dort noch kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt worden, kritisierte Daniel Liebhart, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt, am Mittwoch in einer Aussendung. Nach einem sehr guten wirtschaftlichen Jahr für die gesamte Luftfahrtbranche und einer kräftigen Anhebung der Ticketpreise müssten auch die Beschäftigten profitieren. „Es ist nur fair, wenn die Erlöse aus den Preiserhöhungen nicht nur zur Gewinnmaximierung verwendet werden, sondern sich auch in guten Gehaltserhöhungen manifestieren“, so Liebhart.

In der Betriebsversammlung sollen die Beschäftigten über den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert werden. Gemeinsam mit Betriebsrat und Gewerkschaft sollen zudem die nächsten Schritte hinsichtlich weiterer Verhandlungsrunden besprochen werden. Liebhart erwartet, dass noch vor Ostern eine Einigung gelingt. (APA)