Flugzeuge sind so voll wie noch nie

Im vergangenen Jahr wurde mit 29,5 Millionen Passagieren der zweithöchste Wert am Flughafen Wien erreicht.

Im vergangenen Jahr wurde mit 29,5 Millionen Passagieren der zweithöchste Wert am Flughafen Wien erreicht. Robert Jaeger

Der Flughafen Wien verzeichnete 2023 einen höheren Gewinn und mehr Passagiere. Um als Standort attraktiv zu bleiben, muss er sich trotzdem bemühen.

30 Millionen Passagiere nutzen den Flughafen Wien heuer zur An- oder Abreise. Das erwarten die beiden Flughafen-Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner, die am Mittwoch die Flughafen-Bilanz präsentierten. Das Schwergewicht an der Wiener Börse kann auf ein starkes Jahr zurückblicken: Der Nettogewinn stieg um 47,2 Prozent auf 188,6 Millionen Euro. Der Umsatz legte um mehr als 30 Prozent auf 931,5 Millionen Euro zu.