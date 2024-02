14.000 Künstler fordern von Biennale Venedig: Sperrt Israel aus!

Über 14.000 Künstler und „Kulturarbeiter“ haben die wichtigste Biennale der Welt aufgefordert, Israel auszuladen. Gegenstimmen aus der Kunstszene? Kaum. Es macht einen fassungslos.

Vor zwei Tagen erst war an dieser Kolumnen-Stelle schon zu lesen: „Ist Israel-Feindlichkeit der Common Ground in der Kulturszene?“ Die Antwort heißt immer klarer: Ja. Jedenfalls der öffentlich in Erscheinung tretenden Kulturszene. Der Rest zieht sichtlich das Schweigen vor.

Vor zwei Tagen ging es noch um die einseitigen propalästinensischen Solidaritätsbekundungen bei der Berlinale-Abschlußgala. Und um die Diskussionen beim Eurovisions-Songcontest, wo überlegt wird, Israel wegen eines angeblich politischen Liedtextes nicht teilnehmen zu lassen. Hier und jetzt muss Ähnliches aus dem Vorfeld der Biennale Venedig berichtet werden.