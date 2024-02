Kein Staat soll von der Venedig-Biennale „gecancelt“ werden

Über 14.000 Künstler und „Kulturarbeiter“ fordern die Biennale auf, Israel auszuladen. Gegenstimmen? Kaum. Es macht einen fassungslos.

Vor zwei Tagen erst war an dieser Kolumnen-Stelle schon zu lesen: „Ist Israel-Feindlichkeit der Common Ground in der Kulturszene?“ Die Antwort heißt immer klarer: Ja. Jedenfalls der öffentlich in Erscheinung tretenden Kulturszene. Der Rest zieht sichtlich das Schweigen vor.

Vor zwei Tagen ging es noch um die einseitigen propalästinensischen Solidaritätsbekundungen bei der Berlinale-Abschlußgala. Und um die Diskussionen beim Eurovisions-Songcontest, wo überlegt wird, Israel wegen eines angeblich politischen Liedtextes nicht teilnehmen zu lassen. Hier und jetzt muss Ähnliches aus dem Vorfeld der Biennale Venedig berichtet werden.