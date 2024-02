Erste Group macht drei Milliarden Euro Gewinn

„Das Jahr 2023 war ein sehr starkes Jahr für unsere Bankengruppe“, sagt Finanzchef Stefan Dörfler. Der Vorstand schlägt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie vor.

Die Erste Group Bank hat 2023 aufgrund des günstigen Zinsumfeldes operativ sowie beim Gewinn deutliche Zuwächse eingefahren. Unterm Strich blieb ein Nettogewinn von 2,998 Mrd. Euro, das waren 38,5 Prozent mehr als im Jahr davor. An dem Ergebnis sollen auch die Aktionäre teilhaben. Der Vorstand schlägt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie vor. Für 2022 wurden 1,90 Euro je Titel ausgeschüttet.

„Das Jahr 2023 war ein sehr starkes Jahr für unsere Bankengruppe. Trotz volkswirtschaftlicher Eintrübung haben wir dank unserem Kreditvolumenwachstum und einem vorteilhaften Zins- und Risikoumfeld ein hervorragendes Ergebnis erzielt“, so Finanzchef (CFO) Stefan Dörfler laut Aussendung.

Für 2024 rechnet die Bank wieder mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum sowie mit einem nachlassenden Inflationsdruck in den Kernregionen. Bei der anstehenden digitalen sowie der grünen Transformation in der CEE-Region und den dafür nötigen Investitionen wolle die Erste Group als Partner zur Verfügung stehen, so Bankchef Willibald Cernko. (APA)